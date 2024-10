GIANNI MORANDI è un’icona della musica italiana con oltre 50 milioni di copie dei suoi album e singoli vendute in giro per il mondo. Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte, C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, Uno su mille. Brani che hanno fatto ballare, innamorare e divertire milioni di italiani divenendo colonne sonore della vita di tanti di noi.

Istrionico e solare, oggi l’artista di Monghidoro vive una seconda giovinezza che lo ha visto protagonista sui social, in particolare su Facebook, dove con le sue risposte sempre garbate ma acute ha coinvolto tantissimi utenti creando una community di quasi due milioni e mezzo di fans.

Tra l’estate e l’autunno del 2016, poi, Morandi ha vestito i panni di dottor Pietro, il protagonista della fiction in sei puntate, girata fra Carbonia e Carloforte, che andrà in onda su Canale 5 la prossima primavera.

Una grande operazione di rilancio turistico fortemente voluta dalla Regione Sardegna che, in collaborazione con Sardegna Film Commission, ha partecipato a questa produzione Lux Video con 500 mila euro.

Dottor Pietro e il medico del paese, profondamente immerso nella vicenda umano della sua realtà. Il ritorno della figlia Elena, poliziotta alle prese con un complicato caso di cronaca, darà una svolta alla quotidianità di quel paese.

I meravigliosi scenari naturali ed urbanistici di Carloforte, Calasetta, Cagliari, Carbonia, Sant’Antioco e Porto Scuso fanno da sfondo alla vicenda dando un’immagine fresca e affascinante della Sardegna. Una storia da vivere alla scoperta dell’isola e dell’ennesima espressione artistica di un personaggio come Gianni Morandi che da sempre ama la nostra terra.

“Quando ero militare conobbi molti ragazzi sardi – ha raccontato – uno di loro mi parlava sempre del formaggio con i vermi, del filo di ferro e della salsiccia piccante: furono queste le prime cose che conobbi della vostra isola”. Poi l’incontro diretto. I concerti a Cagliari e i viaggi tra Olbia e Porto Torres. Una conoscenza che si rinnova in una nuova esperienza che ci rende orgogliosi di averlo avuto nostro ospite.

Gianni Morandi, durante le riprese della fiction, non ha mancato di pubblicare le immagini delle località più belle e affascinanti nelle quali si sono girate le scene. Uno spot graditissimo e generoso per la nostra isola che si rinnoverà in primavera in tv.

Per questo motivo la redazione di Sardegna Live ha ritenuto di includere Gianni Morandi nella lista dei candidati al Premio Sardo dell’Anno 2016.

PER VOTARE CLICCA QUI!!!