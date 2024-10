Il costante attaccamento alla maglia che più di tutte rappresenta quest’isola, la discrezione e la limpidezza d’animo che lo hanno reso uno dei giocatori più amati della storia del Cagliari, i numeri da capogiro che lo consacrano per sempre alla leggenda del club rossoblù. Tutto questo ha permesso il trionfo di Daniele Conti nella I edizione del “PREMIO SARDEGNA LIVE – IL SARDO DELL’ANNO” ideato dalla nostra redazione per omaggiare il personaggio – sardo di nascita o di adozione – che più di tutti si è distinto nell’arco del 2013 dando lustro e mettendo in vetrina la Sardegna.

Tra i dieci nomi proposti da Sardegna Live, gli affezionati lettori hanno scelto dunque in larga parte il capitano del Cagliari Conti che con il 25% delle preferenze ha staccato in classifica la principessa sarda della tv Geppi Cucciari (19%), la coppia d’oro della musica Roberto Vecchioni & Istentales (15%), il direttore de L’Unione Sarda Anthony Muroni (11%), il primo cestista sardo in Nba Gigi Datome (10%), la cantante di origini oristanesi Bianca Atzei (5%), il rapper olbiese Salmo (5%), il playmaker della Dinamo Sassari Travis Diener (4%), la tedesca Martina Feick che nei giorni dell’alluvione salvò a Olbia la sua vicina di casa (3%) e Laura De Benedetti, carabinieri in servizio a Cagliari e prima donna dell’Arma a diventare Generale (3%).

Meritata, alla luce dei fatti, la vittoria di Daniele Conti che arrivò in Sardegna dalla Roma nel 1999 dando il via ad una meravigliosa storia d’amore che dura ancora oggi. In oltre 14 anni di militanza, il centrocampista di Nettuno ha collezionato 400 presenze e 46 gol in maglia rossoblù sulla quale da quattro stagioni ha appuntato i gradi di capitano. Il 29 settembre 2013 raggiunge le 290 presenze in Serie A con la maglia del Cagliari superando Gigi Riva e portandosi a -21 dal primatista assoluto Nenè. Il 16 novembre riceve il premio per il record assoluto di presenze in maglia rossoblù tra le Serie A e B. Pochi giorni prima aveva segnato una decisiva doppietta contro il Torino. Dopo il secondo gol era corso ad abbracciare a bordo campo il figlio Manuel strappando una lacrima agli amanti del bel calcio. L’indomani, sulle pagine de L’Unione Sarda, in una lettera aperta a lui indirizzata il padre Bruno scriveva: «Io e tua madre non ti abbiamo mai detto quanto siamo orgogliosi di te. Sei un grande campione, un grande padre, un grande uomo e per questo, figlio mio, non smetterò mai di ringraziarti»

Daniele Conti verrà premiato nei prossimi giorni a Cagliari nella sede del Cagliari Calcio e, oltre a una targa celebrativa, riceverà un coltello di Pattada offerto dalla Pro Loco Lerron e dal Comune di Pattada

La sua vittoria il coronamento di una stagione ricca di soddisfazioni per quanto difficile e appesantita dalla situazione degli stadi cagliaritani che ha spesso costretto la squadra a giocare i turni casalinghi lontano dall’isola. Ma è proprio vero che la distanza fortifica le grandi passioni. Premiando Conti, i nostri lettori, hanno premiato il Cagliari tutto in un abbraccio ideale al quale noi ci uniamo con piacere. Forza Casteddu!