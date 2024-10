IL PROGETTO

Dare voce alla Sardegna. È questo il primo obiettivo che il canale di informazione Sardegna Live si è prefissato fin dalla sua nascita. Nel corso del 2013, Sardegna Live ha raccontato al mondo globale la vita dell’isola analizzandone gli aspetti e svelandone gli scorci più suggestivi.

Un lavoro generoso, attento e appassionato che ha aperto lo sguardo dei redattori ad una conoscenza scrupolosa delle vicende e dei fatti cruciali che hanno segnato la storia della Sardegna nell’anno appena passato.

Proprio da questa attenzione e da questo appassionato lavoro di ricerca nasce l’idea di dar vita a un progetto che in qualche modo premi e dia merito a chi, sardo e non, si è speso in Sardegna o per la Sardegna in ogni campo. Il PREMIO SARDEGNA LIVE - ‘IL SARDO DELL’ANNO’ verrà quindi assegnato a chi più di tutti si sia distinto sul piano culturale, artistico, sociale, sportivo o imprenditoriale dando lustro col suo impegno all’isola e ai sardi.

A votare il personaggio dell’anno saranno proprio gli affezionati lettori di SL i quali, tramite un sondaggio proposto sul sito www.sardegnalive.net, potranno esprimere la propria preferenza circa una rosa di nomi loro presentata. I candidati alla I^ edizione del Premio Sardegna Live saranno la cantante di origini oristanesi Bianca Atzei, il capitano del Cagliari Daniele Conti, l’attrice Geppi Cucciari, il campione dell’NBA Gigi Datome, la generale dell’Arma dei Carabinieri Laura De Benedetti, il palymaker della Dinamo Travis Diener, l’angelo del fango Martina Feick, il direttore dell’Unione Sarda Anthony Muroni, il fenomeno del rap italiano Salmo e, in coppia, il cantautore brianzolo Roberto Vecchioni e gli Istentales.

Tutti, per qualche motivo, sono legati alla Sardegna e tutti si sono adoperati eccellendo nel proprio settore e facendo parlare di sé. Il voto a disposizione sarà uno e non modificabile.

Un omaggio del tutto speciale, chiaramente fuori dal concorso, andrà anche all’amato Santo Padre Francesco che, pochi mesi dopo la sua elezione al Soglio di Pietro, ha visitato la Madonna di Bonaria patrona della Sardegna nel suo primo viaggio ufficiale in Italia dall’inizio del suo pontificato.

L’evento, che si terrà a Nuoro in data ancora da definire, sarà presentato da Giuliano Marongiu.

Il Premio Sardegna Live 2013 vuole essere il punto di partenza di un lungo percorso di valorizzazione della Sardegna, delle sue meraviglie e dei suoi protagonisti.

I CANDIDATI

-Bianca Atzei, cantante (Milano, 8 marzo 1987)

Nasce da genitori sardi di Oristano e, dopo una lunga gavetta tra accademie e prestigiosi concorsi musicali (San Remo Giovani 2012), nel 2013 conosce il successo grazie alla collaborazione con importanti personaggi della musica italiana. A maggio esce Fino In Fondo che la mette in vetrina agli occhi di Kekko Silvestre, voce dei Modà, il quale la segnala alla sua casa discografica Ultrasuoni e scrive per lei il singolo La Paura Che Ho Di Perderti che esce a luglio. La collaborazione tra Bianca e i Modà è proseguita in autunno quando la Atzei ha aperto tutti i concerti del tour della rock-band. Ultima soddisfazione cronologicamente parlando: il 2 e il 3 dicembre Rai Uno ha dato in onda la miniserie Anna Karenina, la colonna sonora One Day I’ll Fly Away (cover dal film Moulin Rouge) era interpretata da lei.

-Daniele Conti, calciatore (Nettuno, 9 gennaio 1979)

Figlio di Bruno, storico campione del mondo 1982 con la Nazionale di Enzo Bearzot. Dopo l’esordio in Serie A a 17 anni con maglia de