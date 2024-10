Il Comune di Desulo organizza la XXVI^ edizione del “Premio Letterario della Montagna Montanaru”, che si svolgerà a Desulo il 1 novembre 2017.

Il premio ha l’intento di promuovere e valorizzare la lingua e la cultura sarda, di favorire e implementare gli studi sulla montagna, sulle sue prospettive di sviluppo e sulla specificità della cittadina di Desulo.

Si intende stimolare, nel nome di Montanaru e della sua opera, una più attenta e coinvolta analisi della società sarda che vive ed opera in montagna ed alla quale è necessario assicurare prospettive di sviluppo economico e sociale. Si intende dare un contributo alla crescita civile della comunità desulese e della Barbagia, favorire la conoscenza, da parte di visitatori italiani e stranieri, dei valori autentici della Comunità e della cultura locale, coi suoi usi e costumi e con le sue tradizioni.

Il Premio non può essere considerato solo come un momento di riflessione, ma anche come un vero e proprio volano per lo sviluppo del territorio.

Art. 1 - ARTICOLAZIONE DEL PREMIO LETTERARIO

CONCORSO (a tema libero)

SEZIONE A - POESIA IN LINGUA SARDA

SEZIONE B - PROSA IN LINGUA SARDA

SEZIONE C - SONETTO IN LINGUA SARDA, NELLA VARIANTE DESULESE. Riservata ai poeti estemporanei di Desulo o di origine desulese.

SEZIONE D – PROSA IN LINGUA SARDA NELLA VARIANTE DESULESE (che riguardi la stesura di un racconto avente per oggetto una storia reale del passato, affinché si preservi la memoria storica desulese). Riservata ai prosatori di Desulo o di origine desulese.

SEZIONE E – POESIA IN LINGUA SARDA

Riservata agli alunni delle scuole elementari e agli studenti iscritti e frequentanti le scuole medie di 1° grado.

Art. 2 – PREMI

Il Comune di Desulo elargirà i seguenti premi in denaro:

SEZIONE A SEZIONE B

POESIA IN LINGUA SARDA PROSA IN LINGUA SARDA

1° premio € 1.000,00 1° premio € 1.000,00

2° premio € 500,00 2° premio € 500,00

3° premio € 300,00 3° premio € 300,00

SEZIONE C

SONETTO IN LINGUA SARDA NELLA VARIANTE DESULESE

1° premio € 500,00

2° premio € 350,00

3° premio € 150,00

SEZIONE D

PROSA IN LINGUA SARDA NELLA VARIANTE DESULESE

1° premio € 500,00

2° premio € 350,00

3° premio € 150,00

SEZIONE E (Riservata alle scuole)

POESIA IN LINGUA SARDA

1° premio € 350,00

2° premio € 200,00

3° premio € 100,00

Art. 3 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE.

La partecipazione è aperta a tutti e gratuita.

Ogni partecipante deve far pervenire i propri elaborati inediti e mai presentati in altri concorsi, entro e non oltre, pena l’esclusione, il 30 Settembre 2017(farà fede la data del timbro postale).

Gli elaborati della sezione E (riservata alle scuole) dovranno essere inviati esclusivamente a cura dei singoli Istituti ai quali appartengono i partecipanti e pervenire entro e non oltre il 10 Ottobre 2017.

I lavori inviati resteranno di proprietà del Comune di Desulo, che si riserva i diritti di pubblicazione, in tutto o in parte, e di altro eventuale utilizzo culturale. Per tutte le sezioni (A-B-C-D-E), gli elaborati in dieci (10) copie dattiloscritte, dovranno essere firmati con uno pseudonimo. Il nome dell’autore, con indirizzo, numero di telefono e indirizzo mail, compreso lo pseudonimo, dovranno essere allegati al plico contenente l’opera in busta diversa, sigillata su tutti i lembi di chiusura. In un cartoncino, interposto alle due buste, il concorrente deve indicare la sezione per la quale partecipa. Non è possibile partecipare con più di un elaborato per sezione.

Le poesie non dovranno superare i 40 versi e gli scritti in prosa le 10 pagine di 30 righe da 50 battute. E’ ammessa la facoltà di concorrere in più sezioni. È gradita l’eventuale spiegazione di parole o frasi particolari.

Con l’intento di concedere maggiori opportunità a poeti e prosatori giovani e comunque esordienti e di stimolarne l’attività letteraria sarà preso in considerazione dalla Giuria, al massimo per una segnalazione di merito, chi ha vinto il primo premio nella precedente edizione del 2016.

Le opere dovranno pervenire alla:

SEGRETERIA DEL PREMIO LETTERARIO DELLA MONTAGNA “MONTANARU”

C/o Biblioteca Comunale – casella postale n° 89 – Via Lamarmora – 08032 Desulo, Nu

Art. 4 – LA GIURIA DEL PREMIO

La Giuria è composta da giornalisti, studiosi e intellettuali sardi. Per ogni sezione si dovranno stabilire i vincitori. Il giudizio della Giuria è insindacabile.

La Giuria potrà eventualmente destinare segnalazioni di merito a elaborati che non abbiano ottenuto uno dei premi previsti.

Art. 5 - SVOLGIMENTO DELLE VOTAZIONI

Gli elaborati verranno consegnati ai membri della giuria. La giuria decreterà il vincitore, tramite votazioni, in una data che verrà stabilita, in base alla disponibilità dei giurati, tra il 05 e il 16 ottobre 2017. Ai fini di garantire il corretto svolgimento delle operazioni, dovranno essere presenti tutti i membri della giuria.

Le modalità di voto della giuria si svolgeranno secondo quanto segue: durante la seduta, ogni giurato segnalerà le cinque opere migliori afferenti a ciascuna sezione; il numero potrà essere inferiore qualora gli elaborati presentati non superino il numero di cinque. I giurati dovranno votare il primo, il secondo e il terzo classificato tra tutte le opere segnalate.

Art. 6 – PREMIAZIONE

La manifestazione conclusiva con la consegna del Premio avrà luogo a Desulo il 1 novembre 2017. I vincitori saranno avvisati per tempo tramite comunicazione telefonica.

La partecipazione al Premio comporta la piena e completa accettazione e conoscenza delle norme indicate nel presente bando e regolamento, oltre che il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della D.Lgs. 196/03.

Copia del presente bando potrà essere richiesta presso la Biblioteca Comunale del Comune di Desulo, Via Cagliari, Desulo, tel 0784.619850, mail cobiblioteca@tiscali.it, ovvero visionata sul sito del comune: http://www.comune.desulo.nu.it - http://www.premiomontanaru.it -