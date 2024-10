La wedding planner dei sogni di ogni sposa. La sassarese Elisa Mocci, 27 anni, si è laureata al DAMS di Bologna in regia teatrale. Da lì, con la valigia carica di sogni, è partita alla volta di Londra per imparare i trucchi di un mestiere affascinante e sorprendente. Studiando sulle rive del Tamigi si è resa conto di quanto manchi in Italia, e soprattutto in Sardegna, una figura manageriale di spicco in questo settore. La partecipazione al quiz tv "Chi vuol essere milionario?" condotto da Gerry Scotti su Canale 5 le ha consentito di accumulare una piccola fortuna che si è concretizzata nella nascita dell'Elisa Mocci Events. Prima imprenditrice di questo genere nell'isola, la sua azienda si articola nelle sezioni Luxury, Wedding e Corporate che consentono l'allestimento di matrimoni da favola in cornici esclusive ed indimenticabili. Annoverata tra i primi 80 specialisti del settore, nel 2014 ha vinto ad Atene l'Oscar Wedding Planner, ma l'evento che l'ha resa celebre è stato il matrimonio di Elisabetta Canalis e Brian Perri ad Alghero della cui scenografia lei è stata l'artefice.