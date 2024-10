Stefano Sardara è il Presidente delle meraviglie, alla guida della Dinamo Basket di Sassari dal 2011, a lui e al suo staff sono bastati tre anni per proiettare il club sassarese nell'olimpo del basket italiano. Un anno storico, in particolare, quello che si sta per concludere. Nel 2014, infatti, i biancoblù si sono resi protagonisti di una stagione che ha regalato tante gioie ai tifosi del PalaSerradimigni. Arrivati quarti al termine della Final Eight di campionato, i ragazzi di Meo Sacchetti il 10 febbraio hanno trionfato al Forum di Assago portando a casa la prima Coppa Italia della storia della società dopo aver sconfitto per 80-73 il Monte dei Paschi di Siena. A ottobre, poi, la bacheca di casa Dinamo guadagna un nuovo trofeo: la Supercoppa Italiana vinta a Sassari contro l'Armani Milano. Per la stagione 2014-2015, la prima partecipazione della Dinamo all'Eurolega, massima competizione della pallacanestro europea, è la ciliegina sulla torta di una stagione indimenticabile che, speriamo, sia il preludio di tanti altri successi che regalino nuove gioie ai tifosi sardi. La Dinamo targata Sardara ha davanti a sé ampi margini di miglioramento ed è ormai nel cuore dell'isola.

