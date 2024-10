IVANO ARGIOLAS - 40 anni, presidente dell'Associazione Thalassa Azione Onlus e responsabile per la macroarea Sardegna della Federazione Nazionale Talassemici. Nel 2014 ha fondato assieme alla moglie l'associazione Gesticop che si occupa, collaborando con le Asl, di inserire i malati di talassemia nel mondo del lavoro e conta già sei operatori.

Malato di talassemia, da anni si batte per sostenere la ricerca e sensibilizzare la società al fine di sconfiggere la malattia. Primo sardo, e uno dei pochi al mondo, ad aver sperimentato il trapianto genico negli Stati Uniti nel 2013. Punto di riferimento per tanti in Italia dove è diventato un simbolo della lotta alla malattia.

Thalassazione nasce a Cagliari, e da qui inizia ad operare nel sud dell'isola fino ad Iglesias e oltre. Un progetto che ha acquisito col tempo solidità, importante in una terra come la Sardegna dove si contano circa mille malatti di anemia mediterranea. La vita di Ivano è una missione sociale e culturale tesa a raccontare al mondo 'esterno' come vive e di cosa ha bisogno un talassemico. Un lavoro difficile che ha portato alla nascita, tra l'altro, dei Raduni del Cuore, gli attesissimi appuntamenti di donazione del sangue, un momento unico dove il donatore incontra il ricevente comprendendo a fondo l'importanza del gesto.

