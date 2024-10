Anche nel 2014, come accade ormai da anni, i Tazenda si sono fatti portavoce della cultura, dell'identità e della lingua sarda in Italia e non solo. La band, composta dagli storici musicisti Gigi Camedda e Gino Marielli e rinnovatasi con l'entrata in scena nel 2013 di Nicola Nite alla voce, ha scritto una nuova affascinante pagina di musica ricamata e impreziosita da una nuova prestigiosa collaborazione coi Modà.

Il brano 'Cuore e vento', scritto dal frontman dei Modà Kekko Silvestre per l'album Gioia... non è mai abbastanza e cantato dallo stesso assieme alla band sarda, è una dichiatazione d'amore per la Sardegna. "Quando Kekko Silvestre ci ha chiamato per dirci che aveva scritto una canzone dedicata alla Sardegna e che avrebbe avuto piacere di inciderla insieme a noi - hanno dichiatato i Tazenda - abbiamo detto di sì prima di sentire il pezzo.

Siamo molto orgogliosi di questa collaborazione, perché la sentiamo molto nostra, abbiamo suonato, cantato e collaborato alla produzione di Cuore e vento. È stato un vero incontro tra musicisti che hanno voglia di confrontarsi e di mettersi sempre in gioco". Il video ufficiale del brano è stato girato in parte sulla spiaggia di Simius a Villasimius.

