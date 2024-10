Sardegna Live

Un festival unico, il “Premio Andrea Parodi”, per la sua specificità (è il solo concorso di world music in Italia) e per l'atmosfera conviviale e stimolante che si respira. La prossima edizione, ad ingresso libero dal 9 all'11 ottobre a Cagliari al Teatro Auditorium Comunale, con la direzione artistica di Elena Ledda, avrà ospiti di altissimo livello: la cantante libanese Abeer Nehme, una delle protagoniste della world music contemporanea, e, dal Piemonte, il giovanissimo Duo Bottasso, composto dai fratelli Nicolò al violino e Simone all'organetto. Il Premio Albo d'oro 2014 sarà assegnato al Cuncordu 'e su Rosariu (coro della Confraternita del Rosario) di Santu Lussurgiu, a cui andrà un quadro di Mariano Chelo. Gli ospiti canteranno anche un brano di Andrea Parodi, così come tutti i concorrenti.