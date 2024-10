"Sui mezzi di trasporto mi piacerebbe che si mantenesse l'obbligo della mascherina, sarebbe utile. Per la maturità sarei per tenerla agli scritti, agli orali ci si può organizzare, e consiglierei agli studenti di tenerla sempre prima degli esami per evitare di contagiarsi prima della maturità".

Così a Rai Radio1 Fabrizio Pregliasco, presidente Anpas e docente all'Università Statale di Milano. Rispetto inoltre alla diffusione della variante BA.5 di Omicron, Pregliasco ha sottolineato che "non è una situazione piacevole: se riaumentano così i contagi poi ci saranno anche i casi gravi, è un attimo.

I contagi ora sono intorno ai 25mila al giorno. Sono sottostimati, saranno almeno 50mila. E si può arrivare anche a 100mila", ha avvertito l'esperto.