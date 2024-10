Un ragazzo di 25 anni è precipitato in una cisterna mentre lavorava in un'azienda agricola nelle campagne di Padria. Per cause in fase di accertamento, il giovane è caduto per tre metri, riportando un trauma cranico.

È stato trasportato con l'elisoccorso del 118 all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri della Stazione di Padria e gli ispettori del servizio prevenzione e sicurezza sul lavoro che hanno avviato gli accertamenti necessari a stabilire la dinamica dell'incidente ed eventuali responsabilità.