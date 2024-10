Dramma a San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese, dove una bimba di quattro anni è morta dopo essere precipitata dal terrazzino dell'abitazione in cui viveva con la famiglia.

E' successo ieri, intorno alle 19. La piccola è caduta dal secondo piano in zona Porta Garibaldi, dopo essere uscita da una portafinestra. In casa con lei ci sarebbe stata solo la madre.

Inutile l'intervento del 118: per la bambina non c'è stato nulla da fare. Sull'incidente conducono gli accertamenti i carabinieri, che al momento propendono per un tragico incidente domestico.