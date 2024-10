Un bimbo di 13 anni è precipitato dal balcone di un albergo a San Giovanni in valle Aurina, a Bolzano. Il piccolo, proveniente dalla Germania, è ricoverato in gravi condizioni.

Si trovava con la sua classe in Alto Adige per la settimana bianca. Nella mattinata di domenica è precipitato dal secondo piano della struttura ricettiva nella quale gli alunni alloggiavano, ma non sono chiare le dinamiche dell'accaduto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la Croce bianca e l'elisoccorso Pelikan 2 che ha trasportato il ferito in ospedale a Bolzano.