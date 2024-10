Una morte terribile, avvenuta in provincia di Venezia. L’Incidente aereo è avvenuto a San Michele al Tagliamento, dove un ultraleggero, è precipitato al suolo dopo essere andato a fuoco.

Una persona è morta carbonizzata e una seconda è rimasta gravemente ferita nella caduta del velivolo ultraleggero: a perdere la vita il 60enne Gianluigi Zanetti, fisico, che lavorava in Sardegna, (era direttore del settore Big Data al Crs4 di Pula), morto carbonizzato nel disastro, mentre il fratello di 56 anni è in gravi condizioni ma non in pericolo di vita: è stato trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Portogruaro, con l’elicottero del Corpo, oltre al 118