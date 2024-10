"Caro popolo sardo, 210mila volte grazie. Grazie per tutto quello che avete fatto per salvare la nostra terra. Appuntamento domani, 2 ottobre, alle 10 del mattino davanti al Consiglio regionale per consegnare le firme Pratobello 24. Vi aspettiamo".

Così Caterina Murino, attrice originaria di Sant'Antioco, sui social esprime la sua gratitudine a chi ha aderito alla proposta di legge Pratobello 24 contro quello che viene percepito come un assalto degli impianti di energia rinnovabile, in particolare eolico, nell'Isola.

L'attrice ha dato appuntamento nel capoluogo, dove domani si svolgerà una manifestazione con flashmob finale in via Roma e negli uffici dell'Assemblea sarda verranno depositate le 211mila firme certificate di cittadini residenti in Sardegna. "Nessuno tocchi la Sardegna", ha aggiunto in descrizione al videomessaggio condiviso su Instagram.