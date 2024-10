Primi effetti dopo il caso politico-giudiziario del pranzo di Sardara al quale parteciparono funzionari e dirigenti riferibili all'amministrazione regionale nonostante la Sardegna fosse in zona arancione e con tutte le restrizioni del caso.

Da oggi Giuliano Patteri non è più direttore generale di Forestas. Al suo posto il commissario straordinario Giovanni Caria ha nominato come facente funzioni Salvatore Mele, già dirigente del servizio territoriale di Nuoro. Patteri era tra l’altro in scadenza di mandato.

L'amministrazione aveva già avviato alcuni procedimenti disciplinari interni nei confronti dei partecipanti al banchetto proibito, che però sono ancora in essere. Ma per conoscere la sorte della maggior parte dei funzionari coinvolti bisognerà aspettare lo scadere dei trenta giorni dall'entrata in vigore della legge sulla riorganizzazione degli staff. In quest'arco di tempo, infatti, potranno essere revocate le funzioni di tutti i direttori generali e componenti degli uffici di gabinetto.