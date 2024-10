Domani il pubblico ministero Giangiacomo Pilia, titolare del fascicolo per peculato e omissione d'atti d'ufficio aperto dalla Procura di Cagliari per far luce sul banchetto organizzato lo scorso 7 aprile a Sardara, sentirà altri testimoni. Al momento la Procura ha già sentito una ventina di persone, molte delle quali comprese nell'elenco dei 19 identificati dai finanzieri della Tenenza di Sanluri al momento del blitz.

Sentiti buona parte dei partecipanti, ora la Procura ha deciso di formulare due ipotesi di reato: il peculato per chi è andato a Sardara con le auto di servizio e l'omissione di atti d'ufficio per chi non fece i controlli di sua competenza sul rispetto delle norme. Nessuno per il momento ha ricevuto inviti a comparire. Nelle prossime ore potrebbero essere effettuate delle acquisizioni da parte degli investigatori della Guardia di Finanza a cui il magistrato ha delegato gli accertamenti.