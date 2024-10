E' morta a 24 anni Mariagrazia Bedin, dopo che l'auto guidata dal compagno è finita fuori strada, capovolgendosi, a Fondi (Latina). All'interno del mezzo anche il suo bambino di sei mesi, che è grave ed è stato trasportato in eliambulanza in ospedale a Roma, e la cognata, anche lei ricoverata in condizioni serie.

Il conducente, 25enne padre del bimbo, sottoposto ai test per alcol e droga sarebbe risultato positivo. E' stato tradotto così agli arresti domiciliari. Il giovane, dimesso dall'ospedale, è stato accompagnato dagli agenti della polizia stradale di Formia presso la propria abitazione.

Per lui l'accusa di omicidio stradale aggravato dall'uso di sostanze stupefacenti e dall'alcol.