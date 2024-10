Un bambino di 18 mesi è morto in ospedale dopo esservi giunto con gravi ferite alla testa, a Portogruaro, in provincia di Venezia.

E' accaduto ieri sera, come scrive 'Il Gazzettino', e sono stati i genitori a portarlo in ospedale dove non c'è stato nulla da fare. Il bimbo sarebbe stato trovato in strada, vicino a casa.

La dinamica di quanto possa essere accaduto è ancora poco chiara e sulla tragedia stanno indagando i carabinieri di Portogruaro che mantengono il massimo riserbo.