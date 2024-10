Un 37enne sudamericano è stato arrestato nel porto di Porto Torres per detenzione di sostanze stupefacenti.

L'uomo era appena arrivato con il traghetto proveniente da Genova, quando è stato fermato dagli agenti del commissariato di Alghero mentre si trovava a bordo della sua auto, per una verifica.

Il 37enne ha dichiarato di essere in vacanza, che era la prima volta che veniva in Italia e che la vettura su cui viaggiava era stata noleggiata. I poliziotti hanno constatato che in realtà l'arrestato era già stato a Porto Torres nel 2022, ed era stato controllato e denunciato per furto. L'auto è poi risultato non fosse stata presa a noleggio.

Il sudamericano è stato quindi accompagnato in commissariato per ulteriori controlli e, durante la perquisizione della macchina, sono stati scoperti 5 involucri, nascosti nella ruota di scorta, contenenti 1 chilo e 322 grammi di cocaina.