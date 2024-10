"Ho depositato un'interrogazione al ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini e al ministro della Salute Roberto Speranza per chiedere di intervenire al più presto in difesa dei passeggeri delle tratte aeree da e per la Sardegna operate da Alitalia, che sono costretti a viaggi sovraffollati, senza distanziamento e carenti dal punto di vista dei dispositivi igienici (gel e salviette igienizzanti)". Lo fa sapere in una nota il coordinatore regionale della Lega Eugenio Zoffili.

"Condizioni che purtroppo ho personalmente verificato anche su altre tratte nazionali - afferma -. Un'attenzione in questo senso, peraltro già oggetto di interrogazioni parlamentari e articoli di stampa, permetterebbe di scongiurare il ripetersi di episodi spiacevoli, quali malori e inquietudini, a cui ho personalmente assistito nei miei frequenti spostamenti in particolare da e per la Sardegna".

"L'ultimo in ordine di tempo - racconta - ha riguardato una signora anziana e un secondo passeggero che settimana scorsa hanno accusato un malore durante un volo Cagliari-Milano Linate, dovuto evidentemente alle condizioni di estremo carico dell'aeromobile, rendendo necessario l'intervento del personale di bordo che fortunatamente è riuscito, con professionalità, a far rientrare la situazione".

"Occorre quindi predisporre con urgenza tratte Covid-tested verso la Sardegna con test gratuiti alla partenza negli aeroporti di Roma e Milano, in modo da rafforzare la sicurezza sanitaria dell'Isola a bassissimi contagi, oltre che la sua attrattività in vista della stagione turistica", conclude Zoffili.