"È stata approvata, sotto forma di raccomandazione al Governo, la proposta della Lega che ho presentato insieme al collega On. Paolo Tiramani a supporto della diffusione e accessibilità degli strumenti di tele-soccorso per le persone in condizioni di fragilità e isolamento". Così il coordinatore regionale della Lega Sardegna, Eugenio Zoffili.

"Soprattutto tra gli anziani - spiega - sono moltissimi coloro che, per varie ragioni, sono costretti a vivere in casa da soli, molto spesso anche lontano da figli, nipoti e altri parenti. In questi casi, non è sempre facile garantire la sicurezza delle persone ed è pertanto normale avere delle preoccupazioni e nutrire sempre il timore che, se dovesse succedere loro qualcosa, non saprebbero come chiedere aiuto".

"Proprio per far fronte a questa importante necessità di costante assistenza delle persone anziane sono nati alcuni dispositivi elettronici chiamati comunemente di telesoccorso, per l'acquisto dei quali il nostro provvedimento ha impegnato il Governo a prevedere specifiche agevolazioni fiscali, anche sotto forma di detrazioni dall'imposta lorda, a coloro che acquistano oppure installino sistemi di telesoccorso domestico. Sono comprese anche le apparecchiature telefoniche fisse, volte a rafforzare - conclude - il controllo delle persone anziane che purtroppo si trovano a vivere da sole".