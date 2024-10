“Grazie Eugenio! Grazie per aver creduto in noi, averci spronato a non arrenderci mai, essendo un faro in ogni istante. Grazie, per essere stato un fratello su cui poter sempre contare, ma sopratutto un sardo d’adozione!”.

Queste le parole del consigliere regionale Andrea Piras, pubblicate sul suo profilo Facebook, con le quali ha voluto salutare Eugenio Zoffili che, ieri, ha lasciato l’incarico di coordinatore regionale del partito di Matteo Salvini.

“I tuoi emendamenti, le numerose interrogazioni parlamentari, la presenza costante sull’isola ne sono una prova In te abbiamo visto un deputato-militante con lo zaino in spalla, i tuor nei piccoli centri dell’isola, l’ascolto a chi soffriva e voleva credere nei propri sogni”, ha aggiunto.

“Ora con Guido (De Martini nda) proseguiremo questo percorso, mettendo in pratica i tuoi preziosi insegnamenti animati dallo spirito di squadra che ci rende una grande famiglia. Ti facciamo i migliori auguri in vista della nuova esperienza emiliana, ma soprattutto gli facciamo a Guido, Dario e tutti i giovani in campo”.