Eugenio Zoffili lascia l'incarico di coordinatore della Lega in Sardegna. Al suo posto il cagliaritano Guido De Martini, deputato 62enne.

Zoffili era da tre anni il braccio destro di Salvini nell'Isola, ora prenderà le redini del Carroccio in Emilia Romagna.

"Grazie Sardegna - ha scritto sulla sua pagina Facebook -. Mi hai insegnato tanto in questi anni e sarai sempre nel mio cuore. Veramente...

Lacrima e sorriso: emozione unica. Buon lavoro Guido. Con Dario (Giagoni, capogruppo leghista in Regione ndr) e tutta la squadra so che darai tutto te stesso per questa splendida Isola. E adesso andiamo a stravincere anche in Emilia e Romagna. Come dice Matteo, mai fermarsi. Sempre in battaglia! Ajo’!".

Ecco il video dell'annuncio.