"Nel corso dell’incontro che ho avuto in queste ore a Cagliari con il Governatore Christian Solinas e il Direttore Generale della Protezione Civile di Regione Sardegna Antonio Belloi in sala operativa regionale, ho potuto apprezzare la grande professionalità e il proficuo e straordinario impegno di chi sta lavorando senza sosta per domare gli incendi e chiudere al più presto questa grave emergenza".

Così Eugenio Zoffili, deputato e coordinatore regionale della Lega Sardegna. "Torno subito a Roma per rappresentare con i miei colleghi ogni istanza, sul fronte Parlamentare e Governativo, che potrà essere utile per un pronto rientro alla normalità in Sardegna e in Lombardia - afferma -, in particolare nella mia provincia di Como colpita dal maltempo".

"Con tutto il mio cuore grazie alle donne e agli uomini impegnati ad ogni livello sul campo - conclude l'esponente leghista -, con un grande abbraccio commosso ai miei concittadini comaschi e alle comunità locali sarde ferite da queste orribili calamità".