Sulla prudenza del Governo nelle riaperture, quest’oggi è intervenuto il segretario del Pd, Enrico Letta, che ha ingaggiato un botta e risposta con il leader della Lega, Matteo Salvini, ma anche citato l’esempio della Sardegna.

“Se le riaperture sono una falsa partenza è un disastro. Basta guardare la Sardegna” ha detto Letta, ospite di Lucia Annunziata a “Mezz’ora in più” su Rai3. “Immaginate cosa succederebbe con i comportamenti sbagliati, saremmo costretti a richiudere tutto e l'estate salterebbe. Non ci sono buoni e cattivi, aperturisti e chiusuristi, dobbiamo fare riaperture in sicurezza e irreversibili".

Parole che non sono piaciute al coordinatore regionale della Lega, Eugenio Zoffili. “È triste vedere come il segretario del Pd Letta faccia un vero e proprio atto di sciacallaggio addossando a Salvini la responsabilità per la zona rossa sull'isola. La Sardegna, con il suo Presidente Solinas, non ha mai fatto fughe in avanti né aperture che non fossero determinate dai parametri del Governo, al contrario la Giunta si è distinta sul piano nazionale per l'efficacia dei sistemi di tracciamento oltre che per la determinazione con cui sta conducendo la campagna vaccinale” dichiara in una nota Zoffili.

“Soprattutto sul primo aspetto, quello relativo ai tamponi è bene ricordare che la Sardegna effettua screening di massa, sia agli ingressi, sia sui territori, dove peraltro ai cittadini è garantita la possibilità di accedere gratuitamente al test. È chiaro che la capacità di condurre un'indagine epidemiologica così precisa sui singoli focolai di rischio abbia naturalmente prodotto l'individuazione di un tasso di positività che purtroppo ha penalizzato il meccanismo delle riaperture. Per assurdo, dunque, l'algoritmo assemblato ai tempi del Governo Conte Bis, finisce per penalizzare chi, come il Presidente Solinas, mette in campo un tracciamento rigoroso. Siamo certi che grazie alla Lega il Governo modificherà presto queste storture e che l'impegno congiunto della Giunta Regionale e del Ministro del Turismo Garavaglia garantirà il buon andamento della stagione estiva in Sardegna. Questi sono i fatti. Quanto a Letta, decida se contribuire alla ripartenza oppure continuare nel vergognoso sciacallaggio politico che purtroppo è stata la cifra degli esponenti del Pd fin dall' inizio della Pandemia" conclude il coordinatore regionale della Lega.