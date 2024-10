"Abbiamo ospitato oggi in audizione a Roma presso il Comitato Bicamerale Schengen, Europol e Immigrazione l'ambasciatore italiano in Algeria Giovanni Pugliese. Per fermare finalmente il traffico di esseri umani dall'Algeria verso la Sardegna, è fondamentale un aggiornamento dell'accordo bilaterale su cui il Governo sta già lavorando".

Così in una nota Eugenio Zoffili, presidente del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol e di controllo e vigilanza in materia di immigrazione e coordinatore regionale della Lega.

"Come Bicamerale - afferma -, daremo il nostro contributo concreto organizzando con priorità una missione istituzionale parlamentare in Algeria, dove svolgeremo ulteriori approfondimenti sui flussi migratori irregolari verso il nostro Paese con i corrispettivi parlamentari algerini e le rappresentanze diplomatiche italiane ad Algeri".