"Nel corso della discussione della manovra è stato approvato oggi l'Ordine del Giorno della Lega di cui sono primo firmatario per il potenziamento dell'Unità di Crisi della Farnesina, un presidio fondamentale per i nostri connazionali all'estero soprattutto nella difficile gestione dell'emergenza pandemica in corso".

Così Eugenio Zoffili, coordinatore regionale della Lega Sardegna, sull'Odg presentato per il potenziamento dell'Unità di Crisi, la struttura del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale che ha il compito di assistere i connazionali e tutelare gli interessi e la sicurezza degli italiani all'estero in situazioni di emergenza.

"Stanziare più fondi sarà certamente il modo più efficace non solo per riconoscere la professionalità dei nostri funzionari - conclude Zoffili -, ma anche per garantire una sempre più dettagliata mappatura delle aree a rischio, dei servizi diplomatici e consolari e un’ancor più efficace capacità di pronta risposta alle richieste di intervento".