Il segretario nazionale del Pd, Nicola Zingaretti, ha twittato: "In un programma che tratta argomenti molto diversi tra loro hai portato la voce della politica vicino alle persone. Ce n’è bisogno!”.

Così il segretario del Partito Democratico difende pubblicamente la conduttrice Barbara D’Urso. Al centro della questione la presunta chiusura anticipata del programma “Live non è la D'Urso” ascolti non soddisfacenti che oscillerebbero tra il 10 e il 12%. Un’indiscrezione data per prima dal sito Dagospia.

Il post di Zingaretti ha scatenato sui social una marea commenti. "Uno dei punti più bassi del centrosinistra". Chi si sfoga con la solita battuta "Salvini, esci da questo corpo". O "Gli hanno hackerato l'account?". Luca Bizzarri ha scritto: “Alle volte, nell'uso dei social, rivaluto Carlo Calenda”. Selvaggia Lucarelli in un lungo post su Facebook: "Della serie: la famiglia Berlusconi mi ridimensiona? Il Pd mi sostiene! E passo pure per epurata. E quel furbone di Zingaretti non capisce in che gioco si è infilato".

Foto copertina: tratte dai profili Fb Zingaretti-D'Urso