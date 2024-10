"Nel Pd c'è unità assoluta su un punto che condivido anche io: con Draghi con le nostre idee, con i nostri valori. Perché la storia sta dimostrando che le nostre idee hanno fondamento. Draghi ha garantito un'idea di Europa". Così Nicola Zingaretti, segretario del Pd, a Mezz'ora in più su Rai3.

"Non c'è dubbio che è una novità: Salvini ha dato ragione al Pd, non ci siamo scostati noi. Tutti possono riconoscere che l'idea di risolvere i problemi distruggendo l'Europa era fallimentare. Si apre una fase nuova, non c'è dubbio: vedremo le coerenze", dice ancora Zingaretti.

"Ho visto scricchiolare il progetto politico per cui il nuovo era un attacco alle democrazie occidentali e la morte dell'Europa", conclude.