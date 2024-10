Massimo Zedda ha sciolto le riserve: lascerà il Comune di Cagliari. Per lui si prospetta un futuro alla guida dell'opposizione in Consiglio regionale.

Ad annunciarlo è lui stesso, nella sala conferenze dell'hotel Le Terme di Fordongianus. Lì la coalizione si è riunita per tirare le somme dopo alla luce dei risultati delle regionali.

"Ognuno di voi conserverà il ricordo di questa campagna elettorale - ha detto Zedda salutato da un lungo applauso-, è stata un sogno che non sarà vano. Ha prodotto consenso, siamo più forti e siamo pronti a sfidare questo governo regionale. Faremo questa battaglia e io sarò con voi".

Poi le motivazioni relative alla scelta di lasciare il Comune di Cagliari: "Sono identificato come l'avversario diretto da parte del centrodestra, l'avversario da sconfiggere in ogni suo ruolo. Ci sarebbero dei meccanismi di contraccolpo che mi portano a ragionare su un'idea diversa, anche perché il Sindaco ha come priorità fare il bene di una comunità".