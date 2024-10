Fra i 156 comuni sardi chiamati alle urne il 25 e 26 ottobre, solo a Nuoro gli elettori positivi al Covid-19, in quarantena o in isolamento fiduciario potranno votare da casa. Secondo quanto stabilito dall'ufficio elettorale della Regione, infatti, il voto domiciliare è consentito a questi soggetti solo se vivono in un Comune dove è presente un Covid Hospital. L'unico che rispetti tale condizione dei 156 comuni interessati dalle amministrative è proprio il capoluogo barbaricino.

Una situazione che ha scatenato le proteste dei sindaci dei piccoli centri, specie quelli dove è stata presentata una sola lista ed è fondamentale raggiungere il quorum. "A parte Nuoro, nel resto della Sardegna i positivi e i cittadini in quarantena non possono votare, concorrere alla democrazia, al raggiungimento del quorum", denuncia il presidente dell'Anci Emiliano Deiana. Nei piccoli Comuni la vittoria di un candidato sull'altro è spesso determinata da una manciata di voti. Il numero di positivi in isolamento potrebbe influire sull'esito finale della consultazione.

Il deputato pentastellato Mario Perantoni ha segnalato l'anomalia alla ministra dell'Interno Lamorgese, definendo quella dell'ufficio elettorale "una comunicazione priva di qualsivoglia riferimento normativo, assolutamente illegittima, lesiva dei diritti costituzionalmente garantiti: sarebbero centinaia i cittadini privati del proprio diritto all'esercizio dell'elettorato attivo con conseguente sfalsamento del risultato elettorale". Anche la consigliera regionale pentastellata, Desirè Manca, è intervenuta con un'interrogazione dove ricorda che "il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge".