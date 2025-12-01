La "limitata disponibilità" di posti sui voli della Continuità territoriale starebbe creando "difficoltà nei collegamenti da e per la Sardegna", soprattutto in vista delle festività natalizie. A denunciarlo è il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Corrado Meloni, che ha presentato un’interrogazione all’Assessorato dei Trasporti chiedendo un intervento immediato sulla gestione del servizio.

“La limitata disponibilità di posti sui voli della Continuità territoriale, in tutte le tratte e in diverse giornate, sta creando forti disagi nei collegamenti da e per la Sardegna. Comprimendo pesantemente il diritto alla mobilità dei sardi, anche quelli residenti lontano dall’Isola, soprattutto nel periodo natalizio quando aumenta la richiesta”, afferma Meloni, sottolineando la necessità di applicare le clausole di tutela previste dal regime di Oneri di servizio pubblico.

Il consigliere chiede alla Regione di verificare se l’Assessorato abbia già richiesto al vettore l’attivazione degli strumenti di garanzia previsti dal bando, “in particolare l’obbligo, a carico del vettore, di incrementare l’offerta, introducendo voli supplementari o utilizzando aeromobili di capienza superiore, come specificato nel bando, e senza alcun onere finanziario per la Regione”.

Meloni richiama anche il punto 3.1.3 del bando, che prevede un adeguamento dell’offerta quando “i sistemi di prenotazione evidenzino, per circostanze contingenti, una domanda di posti per singola tratta superiore al 91% dell’offerta complessiva giornaliera”.

Secondo il consigliere, le segnalazioni dei cittadini evidenziano criticità soprattutto sulle rotte Roma–Cagliari e Milano–Cagliari: “Il regime di Continuità territoriale deve assicurare collegamenti aerei adeguati, regolari e continuativi – ha aggiunto Meloni – Invece, sono numerose le segnalazioni di cittadini che hanno riscontrato problemi nel trovare posto, evidenziando anche l’impennata dei prezzi e il caro-tariffe”. Un fenomeno che ha già attirato l’attenzione del Codacons e dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Aumenti record delle tariffe: il Codacons segnala all’Antitrust

Secondo i dati diffusi dal Codacons, durante il periodo natalizio alcune tratte nazionali – specialmente verso Sicilia e Sardegna – registrano aumenti che possono superare il 900% rispetto alle tariffe di gennaio. L’associazione ha presentato un nuovo reclamo all’Antitrust, al Ministero dei Trasporti e all’Enac, denunciando rincari giudicati “ingiustificati”.

Il Codacons sottolinea che “a parità di servizio le tariffe aeree sotto le festività registrano una impennata del tutto ingiustificata” e chiede un intervento urgente per tutelare i cittadini costretti ogni anno ad affrontare costi molto elevati per rientrare nell’Isola.