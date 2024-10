Tiene ancora banco la vicenda vitalizi in Consiglio regionale. A dire la sua, stavolta, è il Partito Democratico che, in una comunicato inviato dal capogruppo Gianfranco Ganau “Respingono ogni tentativo di strumentalizzazione sul tema".

“Il nuovo modello è caratterizzato dalla riduzione dei vitalizi agli ex consiglieri e dall'introduzione del modello Fornero per il futuro”, questo il loro punto di vista. Per Per i Dem, il modello "è stato approvato dall'attuale Governo M5S e Lega e approvato dalla Conferenza Stato-Regioni, oltreché dalla Conferenza dei presidenti dei Consigli regionali".

Al termine, viene ribadito il fatto che “Io non scelgo i privilegi e le pensioni degli onorevoli”.