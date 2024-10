“E’ l’ennesima passerella di un ex presidente del consiglio che viene in Sardegna solo per cercare voti in vista delle prossime elezioni e raccogliere consensi intorno alla propria persona, nascondendo i fallimenti e le promesse disattese per l’Isola”. E’ quanto affermato dal vice capogruppo regionale di Forza Italia in merito alla visita in Sardegna di Renzi. “Si tratta di una nuova sterile sfilata politica di un leader in declino – aggiunge l’esponente degli azzurri -. Renzi dovrebbe invece dire cosa intende fare per ridurre il gap che deriva alla Sardegna dalla condizione di insularità, con uno svantaggio che costa ai sardi oltre un milione e 100 mila euro solo sulla produzione delle merci e per il trasporto dei prodotti”.

Il rappresentante algherese rimarca inoltre la distanza tra l’ex premier e il territorio: “Sarebbe altresì curioso apprendere da Renzi il progetto per dare alla Sardegna – si interroga Tedde – una continuità territoriale quanto meno dignitosa dopo il flop dell’ultimo bando targato Pigliaru e Deiana”.

Il concetto è chiaro: “Bene avrebbe fatto Renzi a visitare qualche azienda agropastorale strangolata dalla crisi senza fine – sottolinea Tedde – Non solo. L’ex presidente del consiglio si sarebbe potuto attivare per un sopralluogo a qualche impresa del comparto edile, messo in ginocchio dal Piano paesaggistico di Soru e compagni e costretto a licenziamenti. O a qualche azienda del settore dell’agropastorizia che ha intrapreso una fase di asfissia e declino della quale non si riesce ad intravvedere la fine. Purtroppo - conclude Tedde - dobbiamo invece assistere alla solita passerella priva di impegni concreti per la Sardegna”.