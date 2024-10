Vietare l’utilizzo di materiali monouso in plastica non biodegradabile in tutti gli uffici e i locali pubblici dell'Amministrazione regionale a partire dal Consiglio regionale.

È questa la richiesta contenuta in una lettera inviata dal Capogruppo dei Progressisti, Francesco Agus, al Governatore della Regione, Christian Solinas, e al Presidente del Consiglio regionale, Michele Pais.

“Il 12 settembre 2019 – ha ricordato Agus – è stato approvato all’unanimità, a seguito del dibattito sulla mozione “Minimizzazione dei rifiuti in plastica monouso non biodegradabili sul territorio regionale e riduzione dell’impatto ambientale”, presentata dalla consigliera Maria Laura Orrù, un ordine del giorno che impegna, tra le altre cose, i rappresentanti della Regione Sardegna a mettere al bando la plastica monouso in tutti i locali della Regione”.

“Le istituzioni devono dare l’esempio – ha concluso – e nel tempo più breve possibile è necessario mettere in atto i provvedimenti per vietare l’utilizzo di materiali monouso in plastica non biodegradabile in tutti gli uffici dell’Amministrazione”.