"La prossima settimana presenteremo la proposta di legge che è stata votata in Francia: vietare i social sotto i 13 anni e solo con il consenso dei genitori dai 13 ai 15 anni, con il controllo dell'identità".

Lo fa sapere il leader di Azione, Carlo Calenda, ospite a Mezz'ora in più. La proposta arriva sulla scia di quella presentata al parlamento francese nel marzo scorso.

Già a marzo era stata spedita una lettera alla premier Meloni da parte del garante per l'infanzia, che chiedeva al governo di alzare il limite a 16 anni con una legge specifica come già fatto in Lussemburgo, Olanda e Germania.