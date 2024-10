“Il presidente della commissione antimafia Nicola Morra dovrebbe vergognarsi per avere etichettato come impresentabile Salvatore Cicu, nostro ex europarlamentare, oggi assolto dall’accusa di riciclaggio per insussistenza del fatto che gli era stato contestato”.

Queste le parole pronunciate da Pietro Pittalis, deputato di Forza Italia e membro della commissione Giustizia.

“Ben prima della fine del processo Morra – queste ancora le parole del deputato azzurro –, in pieno stile grillin-giustizialista e manettaro, aveva marchiato a fuoco Cicu dandogli la patente di impresentabilità, come aveva fatto anche con il consigliere della regione Sardegna Antonello Peru. Un comportamento semplicemente inaccettabile che però non ci sorprende perché in linea con la malsana idea di giustizia tipica del M5S”

“Non possiamo che condannare l’atteggiamento del presidente della commissione antimafia – conclude Pittalis –: prima di definire impresentabili gli imputatati occorrerebbe attendere la fine dei processi ma forse chiederlo a Morra è pretendere troppo”.