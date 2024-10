“All’indomani di un altro importantissimo risultato ottenuto dal Presidente Solinas, che ha chiuso in Consiglio dei Ministri l’annosa vertenza della riperimetrazione delle aree militari di La Maddalena, inutilmente sbandierata per anni dalla Giunta Pigliaru e mai portata a compimento, l’opposizione si cimenta in una sterile commedia in Consiglio nel tentativo di oscurare il successo del Presidente e della sua Giunta”.

Lo sottolinea il Consigliere regionale del Partito Sardo d’Azione, Franco Mula, che ha voluto dire la sua sulla vicenda Auchan-Conad e sui 700 lavoratori che potrebbero perdere il posto di lavoro.

“Attendevamo – aggiunge Mula – con interesse di conoscere le proposte dell’opposizione sui grandi temi che la Giunta Regionale sta affrontando in questi giorni: la continuita’ territoriale, il piano per le scuole, la Finanziaria. Ci siamo dovuti ancora una volta accontentare delle loro chiacchiere, dei soliti slogan che dimostrano ancora una volta che c’e’ un’emergenza nella politica sarda: l’assenza di un’opposizione”.

“Pur di distrarre l’opinione pubblica sarda dai temi più importanti, la sinistra – denuncia il Consigliere regionale – ha inoltre deliberatamente impedito che fosse discussa in Consiglio la Mozione sul futuro dei 700 lavoratori Auchan-Conad che rischiano il posto: con la scusa dell’occupazione, hanno voltato le spalle a chi rischia l’occupazione vera, quella che che garantisce la sopravvivenza delle famiglie”.

A suo modo di vedere “È un’opposizione insensibile e menefreghista, che invece di compiere un salutare mea culpa davanti ai Sardi, per i disastri compiuti nei precedenti 5 anni di governo, nei quali nemmeno uno dei problemi da loro oggi enumerati è stato risolto, si limita a generiche accuse senza nemmeno approfondire i temi nella loro complessità”.

“Loro – conclude – hanno governato con le proroghe: sulla continuita’, sul piano casa, sull’accordo con lo Stato, sugli accantonamenti; noi stiamo attuando le riforme che i Sardi attendono da anni”.