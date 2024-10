Il Consiglio regionale ha approvato nella seduta di questo pomeriggio l'autorizzazione all'esercizio provvisorio di un mese. La maggioranza potrà dunque sforare il termine del 31 dicembre nell'approvazione della Finanziaria da quasi dieci miliardi licenziata oggi in Giunta.

Durante la seduta le opposizioni hanno sottolineato che la Giunta è ricorsa all'esercizio provvisorio per il quarto anno consecutivo: "È vero che siamo davanti a una procedura tecnica - ha affermato Massimo Zedda, dei Progressisti - ma è il quarto anno che l'esercizio provvisorio si ripete perché la manovra finanziaria viene ritardata e portata in dodicesimi".

"In questo tempo - ha aggiunto Desirè Manca del M5s - la Regione Sardegna non potrà spendere i soldi a disposizione, quindi l'agricoltura, la sanità, il commercio, l'artigianato, i trasporti e il turismo non potranno avere finanziamenti". L'Aula ha anche dato il via libera al rendiconto generale e consolidato e al bilancio interno del Consiglio regionale. In apertura di seduta il presidente Michele Pais ha comunicato che nulla osta al reintegro nell'Assemblea di Giovanni Satta dal 14 dicembre, dopo la revoca degli arresti domiciliari disposta dal giudice nei giorni scorsi, con la conseguente riammissione ai pubblici uffici. L'Aula ha anche eletto i suoi nuovi segretari: Ignazio Manca (FdI) e Annalisa Manca (Riformatori).