Nella seduta di ieri, Il Consiglio comunale di Alghero ha approvato programma di conservazione e valorizzazione dei beni paesaggistici della bonifica di Alghero.

“Pochi giorni dopo il Pai abbiamo approvato il secondo atto di programmazione urbanistica importante per il territorio – ha dichiarato il Sindaco Mario Conoci -. Stiamo producendo risultati importanti senza aspettare la fine del mandato. lo stiamo facendo senza dividere la città, cercando di condividere un progetto comune con tutti i comitati di borgata, con i portatori di interesse, con la Regione”.

L’obiettivo della pianificazione, nata nel 2014 sulla base delle previsioni urbanistiche del 2010, viene specificato, è quello di “Unire tutto il mondo delle campagne, senza più quelle divisioni che hanno caratterizzato l’iter degli anni precedenti, nel corso dei quali non si è riusciti dare risposte con la giusta sintesi necessaria”.

“Siamo contenti dell’unanimità – ha aggiunto l’Assessore all’Urbanistica Emiliano Piras – e auspichiamo che questa condivisione avvenga anche per il Piano Urbanistico Comunale. Non abbiamo infatti alcuna intenzione di aspettare la fine del mandato per varare lo strumento urbanistico più importante. Ma intanto cogliamo i frutti di un lavoro intenso, della maggioranza e dei tecnici, che ringrazio, con il Piano di valorizzazione dell’agro. Abbiamo ascoltato tutti, e abbiamo posto le basi affinché anche chi ieri era rimasto indietro possa beneficiare delle opportunità di sviluppo e di crescita economica legata all’imprenditorialità agricola”.