“La solidarietà ai lavoratori dell'Aias, che da mesi non ricevono lo stipendio, non basta più. Servono azioni concrete da parte di chi è in Regione. Per questo chiediamo che la vertenza venga subito inserita nel calendario dei lavori della Commissione Sanità”.

Il Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle esprime solidarietà e assicura il massimo impegno affinché l’annosa vertenza Aias venga risolta al più presto.

Le parole dei pentastellati giungono in occasione dello sciopero odierno dei lavoratori e delle lavoratrici Aias, proclamato dalla FP Cgil di Cagliari, del Sulcis e della Sardegna. Il Gruppo M5S in Consiglio regionale ricorda che “l'annosa vertenza Aias, già seguita dal M5S sardo, da Carla Cuccu (nella foto in alto) e dalla deputata Emanuela Corda, verrà riproposta in Consiglio regionale dalla segretaria della VI Commissione Sanità, Carla Cuccu”.

“Il M5S – concludono i Consiglieri regionali pentastellati – è vicino ai dipendenti Aias, costretti ancora una volta a scendere in piazza per protestare contro l’Azienda per una serie di ragioni, tra le quali l’ulteriore aggravarsi nei pagamenti delle retribuzioni”.