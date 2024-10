Quando mancano meno di venti giorni al voto per le Regionali del 25 febbraio, in Sardegna arrivano le prime conferme di ufficialità per le visite dei big della politica.

Il prossimo fine settimana è la volta del vicepremier Matteo Salvini e di Carlo Calenda.

Il ministro per le Infrastrutture e Trasporti, nonchè leader della Lega, torna nell'Isola a distanza di circa due settimane dalla visita a Cagliari. Questa volta sono previste alcune tappe nel nord Sardegna. Sicuro l'appuntamento di Alghero, in programma domenica 11 febbraio alle 18:30 all'ex Mercato ortofrutticolo, come confermato dal coordinatore regionale del Carroccio Michele Pais.

Il leader di Azione, che nella corsa sarda appoggia il candidato outsider Renato Soru in un lista insieme agli esponenti di + Europa e Upc, ha invece quattro tappe in programma nelle quali presenterà il suo libro "Il Patto. Oltre il trentennio perduto".

Il primo appuntamento è a Sassari, sabato alle 11, per una tavola rotonda con l'aspirante presidente Soru e Federico Pizzarotti (Presidente di +Europa), all'hotel Grazia Deledda. Nel pomeriggio l'arrivo a Nuoro per l'inaugurazione della sede del partito che lo scorso anno ha ufficializzato il divorzio da Italia Viva di Renzi. Iv che nell'Isola non ha presentato né simbolo né candidati ma ha dato l'endorsement allo stesso fondatore di Tiscali, ricevendo, però, in tutta risposta la puntualizzazione che non esiste un'alleanza politica.

Il giorno dopo, domenica 11, il segretario Carlo Calenda sarà a Iglesias, nella sede di Azione alle 10, per un incontro con i sindacati e una delegazione di operai dell'Eurallumina, Portovesme srl e della Sider Alloys, mentre in serata, alle 18, presenterà il suo libro al THotel di Cagliari.