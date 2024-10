Parata di big in Sardegna quando mancano ormai poco più di due settimane al voto per le Regionali. Diversi i leader attesi nell’Isola, sia nel centrodestra che nel centrosinistra.

Inizierà il suo tour elettorale dalla città di Nuoro Nichi Vendola, presidente nazionale di Sinistra Italiana. Arrivarà in Sardegna domani, venerdì 16 febbraio, e si recherà nel cuore della Barbagia per portare il suo sostegno ad Alessandra Todde, candidata per il Campo largo a trazione Pd-M5s alla presidenza della Regione alle prossime elezioni di domenica 25 febbraio.

Le date degli appuntamenti di Vendola sono state comunicate dal segretario regionale di Sinistra Italiana, Christian Locci, durante la presentazione della lista Alleanza Verdi e Sinistra, per la circoscrizione Olbia - Tempio, nella sala convegni dell'Hotel Stella 2000 ad Olbia. Il presidente di Sinistra Italiana farà poi tappa in Gallura sabato 17, dove farà un intervento con Alessandra Todde all'interno del Teatro del Carmine dalle 18, per poi spostarsi ad Olbia domenica 18 febbraio in Piazza Mercato. Nichi Vendola cederà poi il passo a Nicola Fratoianni, deputato e segretario di Sinistra Italiana che arriverà in Sardegna per due appuntamenti, il 21 e il 22 febbraio.

Oggi, invece, ad Alghero ci sarà la segretaria del Pd Elly Schlein. L’appuntamento è per le 18 al cinema Miramare. Sempre nel centrosinistra, ma a sostegno dell’altro candidato presidente – Renato Soru – è attesa la visita di Carlo Calenda, leader di Azione. Domani sarà a Sassari per una tavola rotonda con lo stesso soru e con il presidente di + Europa, Federico Pizzarotti, quindi tappa a Nuoro e domenica a Iglesias e Cagliari.

Nel centrodestra, in attesa dell’ufficialità di una visita della premier Giorgia Meloni, è prevista una tappa nel nord Sardegna per il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini. Arriverà domenica ad Alghero e alle 18:30 incontrerà sostenitori e simpatizzanti della Lega e della coalizione all’ex Mercato ortofrutticolo.