"In ripetute occasioni abbiamo già dimostrato che su alcuni temi, vere e proprie emergenze per la nostra Isola, anche la Minoranza è impegnata per la risoluzione dei problemi. La variazione è chiaramente insufficiente, in particolare nei settori della sanità, dei trasporti, dell'agricoltura e delle risorse per gli enti locali". Così il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Paolo Truzzu, alcuni giorni prima della seduta consiliare, in programma martedì 5 novembre, che si occuperà della variazione del bilancio regionale.

"Confidiamo sulla disponibilità della Maggioranza a ragionare sulle nostre proposte perché si possa lavorare insieme per il bene della Sardegna - ha aggiunto Truzzu - A cominciare dalla perequazione delle retribuzioni del personale sanitario (emendamento per 30 milioni di euro) all'abbattimento delle tasse aeroportuali per incrementare il diritto alla mobilità dei sardi e il turismo (30 milioni), dagli indennizzi alle aziende colpite dalla blue tongue (20 milioni) agli interventi contro la siccità (10 milioni) e per le zone colpite dagli eventi atmosferici degli ultimi giorni (10 milioni). Non trascurando un intervento per migliorare il funzionamento degli enti locali con risorse per il Fondo unico (30 milioni)".