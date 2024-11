Va avanti l'iter verso l'approvazione della variazione di bilancio arrivata a un ammontare di circa 630 milioni di euro. Lo stop dei lavori dell'Aula in concomitanza con la scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti, ha consentito alla terza commissione di riunirsi per esaminarli: sono in totale 467 e saranno scremati nella seduta di questo pomeriggio.

Il clima tra maggioranza e opposizione resta di non belligeranza: "Lavoriamo con la Giunta e l'opposizione in un clima costruttivo - ha dichiarato il presidente della commissione Alessandro Solinas (M5s) -. La nostra speranza è approvare rapidamente la manovra, per favorire una spesa celere da parte della complessa macchina amministrativa della Regione. Soltanto così le risorse che stiamo stanziando potranno essere effettivamente spese".

Nella presentazione del documento, che ha tempi stretti per poter avere efficacia immediata, l'assessore del Bilancio Giuseppe Meloni ha sottolineato le misure più importanti, a partire dalle risorse per i danni dell'alluvione delle scorse settimane nel Sud Sardegna, inserite in un emendamento ancora al vaglio della commissione.