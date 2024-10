“Il programma di vaccinazione anti-Covid-19 continua mostrare le sue falle. Stavolta sono i medici e gli odontoiatri liberi professionisti del Nuorese e dell’Ogliastra a denunciarne le inefficienze. Avevano ricevuto apposite comunicazioni dalle strutture preposte e contavano di essere vaccinati entro la prossima settimana. Poi il dietro front: le dosi necessarie non sono arrivate e dunque niente vaccino per i circa 150 liberi professionisti che prestano servizio nel territorio”. Così il consigliere regionale Salvatore Corrias se ne fa portavoce con l’interrogazione di cui è primo firmatario insieme ai colleghi del Partito Democratico.

“Ieri abbiamo chiesto conto all’assessore Nieddu del perché gli agenti di Polizia Locale, dall’inizio dell’emergenza in prima fila a combattere la diffusione del contagio, non siano fatti rientrare tra le forze dell’ordine e di polizia e dunque non possano essere vaccinati con l’avvio della Fase 3. Oggi accogliamo la denuncia dei liberi professionisti sanitari che nel Nuorese e in Ogliastra vedono allontanarsi nel tempo la somministrazione del vaccino, mentre i loro colleghi nel resto dell’isola sono già vaccinati. Per questo chiediamo un intervento rapido da parte dell’Assessorato a tutela dei medici e dei loro pazienti” conclude Corrias.