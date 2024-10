Nessuna iniziativa in Sardegna volta a limitare la somministrazione di vaccini Astrazeneca. Lo conferma all'ANSA l'assessore della Sanità Mario Nieddu.

Il motivo è semplice: intanto continuano ad arrivare nell'Isola molte più dosi di Pfizer, in secondo luogo la Regione non ha sposato la politica di utilizzare gli Astrazeneca fuori dalle fasce d'età previste, nemmeno in occasione degli Astra day che sono stati dedicati, nell'Isola, alla somministrazione di seconde dosi per il personale scolastico che sarà impegnato negli esami di maturità.