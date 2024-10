“Vacca, scrofa, rana dalla bocca larga”: sono questi gli insulti rivolti a Giorgia Meloni dallo storico e docente all’Università di Siena Giovanni Gozzini, nel corso della puntata “Bene bene Male male” dell’emittente Controradio.

LE SCUSE “Per il fatto di aver usato delle parole sbagliate durante la trasmissione sono a porgere le mie scuse a tutti quanti, a Giorgia Meloni per prima e a tutte le persone che si sono sentite offese. Presento le mie scuse per il linguaggio usato durante la trasmissione.. Non è mio costume, né come ospite storico della trasmissione di Controradio né in altra sede promuovere un linguaggio che non sia più che rispettoso nei confronti di tutti”, ha scritto in una nota Gozzini,

LA SOLIDARIETA’ Giorgia Meloniha ricevuto la solidarietà di tutto il mondo politico.

Anche il Presidente Mattarella ha voluto far sentire la propria vicinanza. "Ringrazio il Presidente Mattarella che mi ha telefonato per esprimermi personalmente la sua solidarietà in seguito agli insulti osceni ricevuti oggi. È un gesto che ho apprezzato molto, e che ribadisce con fermezza il limite invalicabile, in una democrazia, tra critica e violenza". Lo scrive in un tweet Giorgia Meloni.

"Solidarietà a Giorgia Meloni oggetto di una inaccettabile violenza verbale". Lo afferma la presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati.

"Gli insulti rivolti a Giorgia Meloni sono intollerabili e inaccettabili. Un linguaggio brutale come quello usato per attaccare la presidente di Fratelli d'Italia va respinto al mittente. A lei va la mia solidarietà". Lo afferma il presidente della Camera Roberto Fico.