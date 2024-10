Urne aperte in Abruzzo dalle ore 7 di oggi, 10 marzo, per l’elezione del presidente della Regione e il rinnovo del consiglio regionale. Sono 1.208.276 gli elettori chiamati al voto e i candidati alla presidenza della regione sono due, Luciano D’Amico per il centrosinistra e il presidente uscente, Marco Marsilio, per il centrodestra.

Alle ore 12, secondo quanto riporta TgCom 24, l’affluenza ai seggi è aumentata di oltre il 2% rispetto al 2019, quando, alla stessa ora si erano recati a votare il 13,33% degli aventi diritti, mentre oggi siamo al 15,80%, secondo il calcolo effettuato su 1.415 sezioni sulle 1.634 complessive. Si potrà votare fino alle ore 23.

La neo presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, sostiene fermamente D’Amico con cui, lo scorso venerdì si è incontrata a Cagnano Amiterno.